Kyodo: в Японии могут начать строительство складов боеприпасов

Нехватка вооружения в случае конфликта, а также неудобное расположение мест его хранения, как отметили эксперты, является одной из главных проблем Сил самообороны

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Японии намерены с 2024 финансового года (начнется 1 апреля 2024 года) приступить к строительству складов для хранения боеприпасов на территории расположенных в стране девяти военных объектов. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что новые склады могут появиться в северной префектуре Хоккайдо, южной префектуре Окинава и юго-западных префектурах Кагосима и Миядзаки. На эти цели Министерство обороны Японии запросило 12,4 млрд иен (около $84 млн) в своем проекте бюджета на следующей финансовый год, подчеркивает агентство.

2 марта бывший министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что правительство планирует в течение 10 лет построить около 130 складов для хранения боеприпасов.

По мнению Kyodo, склады могут стать целью противника в случае возникновения кризиса. При этом японское оборонное ведомство, как ожидается, не будет раскрывать типы и объемы боеприпасов, которые будут храниться на них. Тем самым сложившаяся ситуация способна вызвать опасения у местных жителей по поводу возможных последствий строительства складов.

Нехватка боеприпасов в случае вооруженного конфликта, а также неудобное расположение мест их хранения, как отмечают эксперты, является одной из главных проблем Сил самообороны. Так, по данным газеты Nikkei, имеющихся у ВС Японии боеприпасов хватит лишь на два месяца активных боевых действий, а примерно у 20% снарядов и ракет уже истек предельный срок годности.

Порядка 70% боеприпасов Сил самообороны Японии сконцентрированы на территории Хоккайдо. Они находятся там со времен холодной войны, когда японские военные готовились к столкновению с СССР.