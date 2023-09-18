Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению вопроса об импичменте президенту

Дело передали пленуму

ТБИЛИСИ, 18 сентября. /ТАСС/. Вопрос об объявлении импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили зарегистрирован в Конституционном суде и находится на рассмотрении инстанции. Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда.

"Авторы конституционного представления обратились в Конституционный суд 12 сентября 2023 года, после прохождения процедуры регистрации конституционного представления, 14 сентября запрос был зарегистрирован в соответствии с законодательством. Соответственно, дело было передано для рассмотрения пленуму Конституционного суда, который его рассмотрит и в течение одного месяца представит заключение парламенту", - говорится в сообщении.