18 сентября, 11:57

Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению вопроса об импичменте президенту

EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

Дело передали пленуму

ТБИЛИСИ, 18 сентября. /ТАСС/. Вопрос об объявлении импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили зарегистрирован в Конституционном суде и находится на рассмотрении инстанции. Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда.

Читайте также
Мнение
От любви до импичмента: почему власти Грузии хотят отстранения президента страны

"Авторы конституционного представления обратились в Конституционный суд 12 сентября 2023 года, после прохождения процедуры регистрации конституционного представления, 14 сентября запрос был зарегистрирован в соответствии с законодательством. Соответственно, дело было передано для рассмотрения пленуму Конституционного суда, который его рассмотрит и в течение одного месяца представит заключение парламенту", - говорится в сообщении. 

Теги:
ГрузияЗурабишвили, Саломе
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация