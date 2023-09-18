Франция выделит €40 млн на вывоз украинского зерна в Нигерию и Судан

Глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала проведение 18 и 19 октября в Париже "первой международной встречи коалиции по школьному питанию"

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Франция намерена выделить €40 млн Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН для вывоза зерна с Украины в Нигерию и Судан. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе встречи с исполнительным директором ВПП Синди Маккейн в Нью-Йорке, состоявшейся 17 сентября.

"Она объявила о дополнительном взносе в размере €40 млн, который будет использован, в частности, для поставки зерновых в Нигерию и Судан в рамках поддержки инициативы "Зерно из Украины", для оказания дополнительной помощи украинской продовольственной системе и для формирования региональных резервов Всемирной продовольственной программы", - сообщает пресс-служба французского МИД.

Кроме того, Колонна анонсировала проведение 18 и 19 октября в Париже "первой международной встречи коалиции по школьному питанию" и запланированной на декабрь встречи Международного фонда сельскохозяйственного развития ООН.