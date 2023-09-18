Эксперт: Китай и Россия будут укреплять связи в сфере безопасности перед лицом вызовов

Профессор Института государственного управления Университета Цинхуа Го Синьнин считает, что краеугольным камнем в обеспечении региональной безопасности может стать ШОС

ПЕКИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай и Россия будут укреплять двустороннее сотрудничество в сфере обеспечения безопасности в ответ на вызовы, которые возникают на международной арене. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал китайский эксперт в области международной безопасности, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ", профессор Института государственного управления Университета Цинхуа Го Синьнин.

"Перед лицом вызовов в сфере безопасности, а также на фоне реалий, возникающих на международной арене, Китай и РФ, судя по всему, будут углублять сотрудничество по нескольким направлениям", - сказал он.

Как уточнил профессор, краеугольным камнем в обеспечении региональной безопасности может стать Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). "Кроме того, КНР и Россия могут содействовать укреплению взаимодействия между ШОС и Организацией договора коллективной безопасности", - добавил он.

По словам Го Синьнина, еще одно перспективное направление - наращивание взаимодействия и сотрудничества в сфере военных технологий и в соответствующем направлении двусторонней торговли. Эксперт считает, что в этом плане КНР и Россия могут хорошо дополнять друг друга благодаря имеющимся взаимным преимуществам. "Наконец, обмениваться опытом и методами обучения военнослужащих традиционным и нетрадиционным способам ведения боя, повышать эффективность развития армий двух государств", - подчеркнул он.

Го Синьнин напомнил, что и Китай, и РФ - державы, имеющие глобальное влияние в области обеспечения региональной безопасности, у которых "много схожих интересов и сфер ответственности". Как он уточнил, КНР и Россия проводят тесные консультации и продвигают практическое сотрудничество по соответствующим вопросам, представляющим для них обоюдный интерес. "Прежде всего это координация усилий, сотрудничество, связанное с непрерывным усилением стратегических мер и действий, нацеленных на противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, - отметил профессор. - Тем самым Китай и РФ внесли важный вклад в обеспечение региональной безопасности и стабильности".

Противодействие гегемонии

Эксперт отметил, что нынешний миропорядок претерпевает кардинальные изменения. В этих условиях, как он уточнил, наращивание китайско-российского стратегического сотрудничества помогает поддерживать мир и стабильность в регионе, содействует региональному экономическому развитию, а в глазах международного сообщества "способствует укреплению имиджа двух стран как ответственных держав". "Это также помогает Китаю и России противостоять проявлениям гегемонии, которые идут вразрез с историческими тенденциями в формировании международной системы", - добавил Го Синьнин.

Он напомнил, что китайско-российское межармейское сотрудничество опирается на три принципа: отказ от выстраивания альянсов, конфронтации и действий, направленных против третьих стран. "Оно имеет совершенно иной характер и логику, которые кардинальным образом отличаются от военных союзов, создаваемых западными странами, - подчеркнул профессор. - Пекин и Москва сообща выступают в качестве инициаторов многостороннего взаимодействия, активно продвигают региональное сотрудничество в области экономики и безопасности".

Стратегический диалог и практическое сотрудничество армий обеих стран становятся "все более оптимальными", отметил Го Синьин. По его словам, вооруженные силы КНР и России добились множества позитивных изменений при проведении совместных учений и тренировок в области профессионального обучения военнослужащих. "Наблюдается постепенное углубление китайско-российского стратегического партнерства", - подытожил он.

Москва и Пекин активно продвигают сотрудничество для защиты ключевых интересов двух стран. 18-21 сентября глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И находится в РФ, где примет участие в 18-м раунде Российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.