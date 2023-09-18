В Казахстане планируют принять закон о регулировании вопросов территориальной обороны

Документ намерены внести на рассмотрение нижней палаты парламента к декабрю

АСТАНА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект закона, который будет регулировать общественные отношения и устанавливать правовые основы государственной политики в сфере территориальной обороны. Соответствующий документ опубликован на портале "Открытые нормативно-правовые акты".

Из законопроекта следует, что территориальные войска - это воинские части и подразделения территориальной обороны, являющиеся составной частью Вооруженных сил Казахстана, сформированные в пределах границы административно-территориальной единицы республики и предназначенные для выполнения соответствующих задач.

Задачами проекта закона, который будет находиться на общественном обсуждении до 10 октября, являются придание системе территориальной обороны формата отдельной отрасли государственного сектора, подкрепленной соответствующими объемами финансирования; определение функций и полномочий госорганов в обеспечении территориальной обороны страны; определение порядка организации и ведения территориальной обороны в мирное и военное время; закрепление прав и обязанностей юридических и физических лиц и закрепление за министерством обороны функций государственного контроля в сфере территориальной обороны; укрепление национальной безопасности Казахстана.

Документ планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента к декабрю текущего года.

В июле в Петропавловске на севере Казахстана прошли учебно-методические сборы по вопросам организации территориальной обороны. В ходе сборов, кроме теоретической подготовки по вопросам планирования, развертывания, слаженности, взаимодействия сил и средств территориальной обороны, были предусмотрены практические занятия по проведению воинских сборов с военнообязанными бригады территориальной обороны. Уровень профессиональной подготовки участников проверили на зачетах по теории и на практических стрельбах.