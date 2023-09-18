В Молдавии задержали 11 уклоняющихся от призыва в армию граждан Украины

Они перешли границу республики в районе Бассарабяска

КИШИНЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии задержали 11 граждан Украины, которые незаконно перешли границу республики в районе Бассарабяска. Об этом в понедельник сообщила на своем сайте пресс-служба Пограничной полиции республики.

"Сотрудники пограничной полиции района Бассарабяска задержали 11 мужчин - граждан Украины, незаконно перешедших границу с Молдавией", - говорится в документе. В нем отмечено, что среди задержанных был один из организаторов незаконного транзита украинских граждан, уклоняющихся от призыва в армию, которые получили с них за эту услугу около €40 тыс.

По данным, которые предоставила ранее пограничная служба, злоумышленники переправляют украинских граждан через границу, после чего в их паспортах ставят печать о въезде в Молдавию, что позже помогает беспрепятственно пересекать границы в странах ЕС. По данным пограничной полиции Молдавии, с начала специальной военной операции в Молдавию с Украины въехали более 650 тыс. беженцев. Большая их часть отправилась в страны ЕС, в республике осталось около 80 тыс. человек, 10 тыс. из них попросили убежища.