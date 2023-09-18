Минск использует трибуну ООН для продвижения повестки продовольственной безопасности

Основные усилия белорусская делегация сосредоточит на продвижении консолидирующей повестки, сообщили в МИД республики

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Белоруссия на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует продвигать повестку укрепления продовольственной безопасности и противодействия санкциям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД республики.

"19-24 сентября 2023 года белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Алейником примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорке", - проинформировали в дипломатическом ведомстве.

Основные усилия белорусская делегация сосредоточит на продвижении консолидирующей повестки. "Будет уделено внимание односторонним принудительным мерам, в частности, их негативному влиянию на устойчивое развитие отдельных стран, целых регионов, мировую экономику и торговлю, их противоречие международному праву, - сообщили в МИД Белоруссии. - Делегация Республики Беларусь также задействует трибуну ООН для продвижения вопросов укрепления продовольственной безопасности".

На сессии Минск планирует продвигать приоритетные направления своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в 2023 году. Предусмотрено выступление министра иностранных дел на общеполитической дискуссии, участие во встрече глав МИД государств - членов ОДКБ, министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН. На полях Генассамблеи запланирована серия двусторонних встреч Алейника с коллегами из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, руководством ООН.