18 сентября, 12:28,
обновлено 18 сентября, 13:05
Санкции в отношении России

Bloomberg узнал, что 12-й пакет санкций ЕС против РФ могут представить в начале октября

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco

По данным агентства, несколько стран ЕС призывают ввести рестрикции в отношении СПГ из РФ и российского IT-сектора

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Евросоюз готов начать обсуждение нового, 12-го по счету пакета санкций в отношении России, который может быть представлен уже в следующем месяце. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их данным, новые ограничительные меры, возможно, будут представлены уже в первой половине октября. Они могут быть объявлены во время саммита ЕС - США, который также запланирован на октябрь, однако точная дата его проведения пока не называется, отмечает агентство.

По информации агентства, группа стран ЕС призвала ввести ограничения в отношении ядерного сектора России. Как утверждают источники, осталось совсем немного для введения санкций. Также 12-й пакет санкций ЕС может включать запрет на импорт алмазов из РФ, сообщает агентство. Bloomberg отметил, что некоторые страны ЕС в рамках нового пакета призовут ввести рестрикции в отношении СПГ из РФ и российского IT-сектора.

ЕС может предложить механизм использования прибыли от замороженных активов России для помощи Украине, также утверждает агентство. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg, вероятно, будет настаивать на введении налога на непредвиденные доходы от замороженных активов граждан РФ.

Евросоюз принял множество пакетов экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Среди них санкции против российских бизнесменов, журналистов и компаний. 

Теги:
УкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииФон дер Ляйен, Урсула
© Информационное агентство ТАСС
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