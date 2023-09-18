Bloomberg узнал, что 12-й пакет санкций ЕС против РФ могут представить в начале октября

По данным агентства, несколько стран ЕС призывают ввести рестрикции в отношении СПГ из РФ и российского IT-сектора

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Евросоюз готов начать обсуждение нового, 12-го по счету пакета санкций в отношении России, который может быть представлен уже в следующем месяце. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, новые ограничительные меры, возможно, будут представлены уже в первой половине октября. Они могут быть объявлены во время саммита ЕС - США, который также запланирован на октябрь, однако точная дата его проведения пока не называется, отмечает агентство.

По информации агентства, группа стран ЕС призвала ввести ограничения в отношении ядерного сектора России. Как утверждают источники, осталось совсем немного для введения санкций. Также 12-й пакет санкций ЕС может включать запрет на импорт алмазов из РФ, сообщает агентство. Bloomberg отметил, что некоторые страны ЕС в рамках нового пакета призовут ввести рестрикции в отношении СПГ из РФ и российского IT-сектора.

ЕС может предложить механизм использования прибыли от замороженных активов России для помощи Украине, также утверждает агентство. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg, вероятно, будет настаивать на введении налога на непредвиденные доходы от замороженных активов граждан РФ.

Евросоюз принял множество пакетов экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Среди них санкции против российских бизнесменов, журналистов и компаний.