Сотрудника МО Нидерландов отстранили от работы за обход антироссийских санкций

По данным Bloomberg, двое мужчин, в том числе сотрудник оборонного ведомства королевства, подозреваются в обходе антироссийских санкций путем экспорта в Россию авиационных запчастей через третьи страны

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Нидерландов отстранило от работы сотрудника, который подозревается в обходе санкций и поставке авиазапчастей в Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на нидерландское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями.

По его данным, двое мужчин, в том числе сотрудник оборонного ведомства королевства, подозреваются в обходе антироссийских санкций путем экспорта в Россию авиационных запчастей через третьи страны. Представитель министерства сообщил Bloomberg, что ведомство приняло решение отстранить подозреваемого от работы до завершения судебного процесса.

Нидерландские СМИ сообщают, что из дома 48-летнего сотрудника Минобороны изъяты документы, компьютеры, различные носители информации, а также боеприпасы. В доме, коммерческих и складских помещениях, принадлежащих его предполагаемому 53-летнему сообщнику, задержанному в августе, сотрудники правоохранительных органов обнаружили запчасти для самолетов, вооружение, боеприпасы, а также €250 тыс. и $8 тыс. наличными. Оба подозреваемых помещены под стражу на 60 суток.