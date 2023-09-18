Силы сопротивления Афганистана атаковали позиции талибов на северо-востоке страны

Жертв в результате нападения нет, сообщила газета Hasht-e Subh

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Фронт освобождения Афганистана (ФОА) атаковал позиции "Талибана" (запрещено в РФ) к северу от Кабула. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh.

По информации издания, ракета ФОА попала по военной базе талибов, жертв в результате нападения нет.

Согласно данным группировки, опубликованным на странице ФОА в социальной сети X (ранее Twitter), трое бойцов "Талибана" погибли, еще двое ранены. Кроме того, силы сопротивления уничтожили два внедорожника, принадлежавших талибам.

По данным газеты, в субботу группировка ФОА атаковала объекты "Талибана" к северо-западу от Кабула. По меньшей мере двое талибов погибли, еще четверо ранены.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северо-восточном регионе движение сопротивления. На данный момент в Афганистане действуют два крупнейших отряда сопротивления: "Фронт национального сопротивления" (базируется на севере и северо-востоке страны) и "Фронт освобождения Афганистана" (как правило, действует в южных районах, однако в последнее время сторонники ФОА начали совершать вылазки и на севере страны).