В ВСУ заявили о беспрецедентной активности российской авиации прошлой ночью

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что "несколько десятков бортов нетипично именно в ночное время находились в воздушном пространстве"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник столкнулись с беспрецедентным количеством российской авиации в воздушном пространстве, утверждает представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации: сегодня несколько десятков бортов нетипично именно в ночное время находились в воздушном пространстве. <...> Активность авиации была высокой", - заявил он в эфире телеканала "Рада".

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одесской и Хмельницкой областях. Украинские СМИ, в частности, указывают, что взрывы были слышны в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, на востоке которого расположен аэродром ВСУ.

Позже в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли ночью групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном ВСУ, объекты поражены.