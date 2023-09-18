Глава МИД Израиля осудил проведение за рубежом акций протеста против правительства

Эли Коэн считает, что такие демонстрации нелегитимны и причиняют вред еврейскому государству

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн выступил с резкой критикой в адрес организаторов проводимых за пределами страны акций протеста против израильского правительства. По его мнению, такие демонстрации нелегитимны и причиняют вред еврейскому государству.

"Даже когда мы [ныне входящая в правящую коалицию партия "Ликуд"] были в оппозиции, мы никогда не выступали против Государства Израиль в мире. Демонстрации против [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху за рубежом и поношение страны в мире переходят грань и являются нелегитимными", - написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Коэна, такие действия оппозиционеров наносят ущерб Израилю во многих отношениях. "Неудивительно, что это исходит от тех, кто призывает к отказу [от службы в армии] и выводу денежных средств из государства, тем самым собственными руками причиняя вред безопасности и экономике Израиля", - добавил глава МИД.

Судебная реформа и протесты в Израиле

Действующее правительство во главе с лидером правой партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху сформировано в Израиле в конце 2022 года. Почти сразу против новой правящей коалиции, в состав которой также вошли праворадикальные и ультраортодоксальные религиозные партии, начались массовые протесты со стороны левоцентристской оппозиции.

Одним из главных поводов для демонстраций послужил план масштабной реформы судебной системы страны, представленный кабмином в январе и подразумевающий ограничение полномочий Верховного суда Израиля в пользу исполнительной ветви власти. Этот проект сразу вызвал резкое несогласие оппозиции, по мнению которой он подрывает демократические основы израильской государственности и ведет к установлению в стране диктатуры. Правящая коалиция во главе с Нетаньяху в свою очередь настаивает, что реформа, наоборот, сделает политическую систему Израиля более демократичной, устранив существующий дисбаланс в распределении полномочий между судебной и исполнительной ветвями власти.

Антиправительственные протесты в Израиле, начавшиеся в январе, продолжаются уже 37 недель. Одновременно оппозиционные активисты пытаются устраивать демонстрации во время каждого зарубежного визита Нетаньяху. В воскресенье вечером премьер вылетел в США, где он примет участие в сессии Генассамблеи ООН, а также встретится с мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена, и проведет встречу с Илоном Маском. Отлет Нетаньяху из международного аэропорта Бен-Гурион проходил на фоне еженедельного многотысячного марша протеста в Тель-Авиве и локальной демонстрации в самой воздушной гавани. Одновременно по другую сторону океана активисты, сочувствующие израильским оппозиционерам, начали устраивать акции протеста против Нетаньяху уже в США.