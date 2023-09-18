Минск и Сочи подписали соглашение об установлении дружественных отношений

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал о подготовке плана мероприятий, который охватит все сферы, в дальнейшем стороны будут работать над его реализацией с привлечением профильных предприятий и министерств

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Соглашение об установлении дружественных отношений между Минском и Сочи заключили в рамках седьмого заседания рабочей группы по сотрудничеству между Белоруссией и Краснодарским краем. Об этом сообщило агентство Минск-новости.

"Подписание такого соглашения ко многому обязывает, и выход на такой уровень сотрудничества подразумевает комплексную проработку всех точек соприкосновения. Это и бизнес, и транспорт, и медицина, и образование, и ЖКХ, и работа с молодежью, с территориальными органами общественного самоуправления и другие направления деятельности", - сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

По его словам, подготовлен план мероприятий, который охватит все сферы, в дальнейшем стороны будут работать над его реализацией с привлечением профильных предприятий и министерств.

Стороны договорились об активизации туристических услуг, импульс получит развитие сотрудничества в области предпринимательства, будут привлекаться инвестиции для реализации программ и проектов, направленных на развитие городских экономик, внедрение современных технологий, создание условий для развития высокотехнологичных производств. Будет налажен обмен опытом в области жилищно-коммунального хозяйства.

"Взаимодействие затронет все сферы, все, что касается быта человека. Это окружающая среда, санитария, инфраструктура, транспортная логистика и прочие направления, из которых складывается благополучный быт горожан", - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.