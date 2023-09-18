МИД Молдавии выступил против планов главы Гагаузии открыть представительство в Турции

В дипведомстве отметили, что регион Гагаузия не является субъектом международного права, поэтому не может открывать официальные или дипломатические представительства в других странах

КИШИНЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выступило против инициативы главы Гагаузии Евгении Гуцул открыть представительство автономии в Турции.

"Гагаузская автономия - составная часть Молдавии, а наша страна уже имеет дипломатическое представительство в Турции. И поскольку регион Гагаузия не является субъектом международного права, то и не может открывать официальные или дипломатические представительства в других странах", - говорится в распространенном заявлении.

На прошлой неделе Гуцул провела в Стамбуле встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, на которой попросила власти этой страны призвать руководство Молдавии отказаться от действий по дестабилизации ситуации в автономии. Она также высказалась за открытие представительства Гагаузии в Турции, чтобы активизировать сотрудничество в экономике, культуре и других областях.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу в них одержала Гуцул, которую поддерживала запрещенная ныне партия "Шор". После ее победы конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме автономии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании предвыборной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии.