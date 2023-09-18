18 сентября, 13:30

СМИ сообщили о начале разработки в Японии мер по сближению с глобальным Югом

По информации телеканала NHK, предложенные в правящей партии инициативы передадут правительству страны для дальнейшего обсуждения

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) сформирует специальную группу из своих членов, которым будет поручена разработка мер по сближению Токио со странами глобального Юга. Об этом сообщил телеканал NHK.

В частности, участники группы рассмотрят возможности для увеличения объема торговли и инвестиций в регионе, изучат варианты формирования цепочек поставок и стимулирования гуманитарных обменов. Соответствующие инициативы будут передаваться правительству Японии для дальнейшего обсуждения.

Ранее власти Японии неоднократно заявляли о важности усиления связей со странами глобального Юга. С целью сближения с ними японский премьер-министр Фумио Кисида в конце апреля - начале мая совершил турне по ряду африканских государств, а тогдашний глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси посетил несколько стран Латинской Америки. 

Теги:
ЯпонияКисида, Фумио
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