18 сентября, 13:14,
обновлено 18 сентября, 13:24

Reuters: самолет с освобожденными в рамках обмена американцами вылетел из Тегерана в Доху

По данным агентства, на борту находятся пятеро граждан США и двое членов их семей

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Катарский самолет, на борту которого находятся пятеро освобожденных в рамках обмена заключенными американцев и двое членов их семей, вылетел из Тегерана в Доху. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его сведениям, американцев сопровождает посол Катара в исламской республике.

В свою очередь иранский телеканал PressTV информировал о том, что двое из пяти освобожденных иранцев уже прибыли в Доху.

Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи заявил о запланированном на понедельник, 18 сентября, обмене заключенными между Ираном и США. Он уточнил, что стороны освободят по пять заключенных. По его словам, двое из освобожденных в США граждан Ирана вернутся в исламскую республику, двое других останутся в США, еще один отправится в третью страну. В обмен Тегеран передаст американской стороне пять граждан США, содержащихся в тюрьмах Ирана. 

Теги:
СШАИран
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация