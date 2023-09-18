Подготовка новых санкций против РФ и удары по складам с ураном ВСУ. Главное за 18 сентября

Подготовка новых санкций против РФ

ЕС планирует начать обсуждения 12-го пакета антироссийских санкций, сообщает Bloomberg. Его могут представить в начале октября, уточняет агентство. В перечень включат запрет на импорт алмазов из России. Также санкции могут ввести в отношении СПГ из РФ, ядерного и IT-секторов. По информации Bloomberg, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет настаивать на введении налога на непредвиденные доходы от замороженных активов граждан России.

Удары по складам с ураном ВСУ

ВС России нанесли групповой удар по местам хранения боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что также уничтожили центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

Отмена платы за раздачу интернет-трафика

ФАС обязала "МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве уточнили, что операторы должны это сделать в течение месяца. В случае неисполнения ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Иск Украины против Венгрии, Польши и Словакии

Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии. Причиной стало продление этими странами запрета на ввоз зерна из Киева после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии, заявил замминистра экономики Тарас Качка. Он отметил, что в качестве ответной меры Киев запретит импорт овощей и фруктов из Польши.

Подготовка аналога "евромайдана" в Грузии

Служба госбезопасности Грузии сообщила, что группа лиц, в том числе находящийся на Украине бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе, планируют устроить в Тбилиси аналог "евромайдана". Такое возможно в том случае, если ЕС не предоставит стране в конце 2023 года статус кандидата в члены союза. По данным спецслужбы, в октябре - декабре планируются гражданские беспорядки. Также организаторы хотят возвести баррикады в центре Тбилиси и заблокировать правительственные здания.