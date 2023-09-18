СМИ: сессия ГА ООН станет "собранием пустых стульев" из-за отсутствия нескольких лидеров

В заседаниях не планируют принимать участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди", хотя "тем для обсуждения предостаточно", отметил журналист Себастиан Рамшпек

ЖЕНЕВА, 18 сентября. /ТАСС/. Предстоящая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) грозит превратиться в собрание пустых стульев из-за отсутствия нескольких важных политических лидеров, в том числе России и Китая, которые в этом году не примут участие в мероприятиях в Нью-Йорке. Такое мнение выразил журналист Себастиан Рамшпек в статье, опубликованной на сайте швейцарского телеканала SRF.

Автор отмечает, что ГА ООН традиционно считается "важнейшим мероприятием года в сфере мировой политики". Тем не менее в этом году в нем не планируют принимать участие несколько "важных лиц, в том числе [председатель] КНР Си Цзиньпин, [президент] России Владимир Путин и [премьер-министр] Индии Нарендра Моди", хотя "тем для обсуждения предостаточно", считает Рамшпек. С точки зрения журналиста, такая ситуация превращает заседание в "собрание пустых стульев".

Рамшпек пишет, что для руководства ООН представляется важным обсуждение так называемых целей устойчивого развития, а именно сокращения бедности и голода, а также развития образования и здравоохранения в мире. Согласно его данным, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить перед членами Ассамблеи с целью заручиться дальнейшей поддержкой в конфликте с Россией, однако, по словам автора, за кулисами западные правительства будут обсуждать украинский конфликт "более напряженно, чем раньше". Причина этого, пишет Рамшпек, заключается в том, что во многих странах поддержка Украины "сходит на нет", в том числе и в США.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября. В этом году Байден будет единственным из лидеров "большой пятерки", кто посетит ГА ООН. Лидеры России, Великобритании, Китая, Франции в этом году посещать Нью-Йорк не планируют.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 сентября примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в рамках 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.