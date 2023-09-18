Сийярто посоветовал коллегам из ЕС встретиться с Лавровым на сессии ГА ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии проведет встречу с главой МИД РФ во второй половине текущей недели

БУДАПЕШТ, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал своим западноевропейским коллегам использовать сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы провести встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сам Сийярто, прибывший в США, намерен встретиться с Лавровым во второй половине текущей недели. Он призвал политиков из Евросоюза "проявить мудрость" и использовать Генассамблею как площадку для диалога "между противоборствующими сторонами". "Конечно, я сам встречусь с моим коллегой - министром иностранных дел России", - отметил Сийярто, уточнив, что такая встреча запланирована "во второй половине недели". "Думаю, что было бы правильно, если бы то же самое сделали как можно больше моих западноевропейских коллег", - добавил глава МИД в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Объявляя 15 сентября о поездке в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи и предстоящей встрече с Лавровым, он отмечал, что необходимо держать каналы связи с Москвой открытыми, в том числе для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.