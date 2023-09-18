18 сентября, 13:26

Хантер Байден подал иск против Налогового управления США за нарушение приватности

AP Photo/ Julio Cortez
Хантер Байден
© AP Photo/ Julio Cortez

По данным Associated Press, сын американского президента считает, что двое сотрудников управления нарушили его право на неприкосновенность частной жизни, когда обнародовали его налоговую информацию

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, подал иск в отношении Налогового управления США за нарушение права на неприкосновенность частной жизни, сообщает агентство Associated Press.

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По его данным, сын американского президента считает, что двое сотрудников Налогового управления США нарушили его право на неприкосновенность частной жизни, когда обнародовали его налоговую информацию. В иске утверждается, что федеральная защита осведомителей не допускает обнародования личных налоговых данных во время слушаний в Конгрессе.

Большое жюри суда в штате Делавэр утвердило выдвинутые американской прокуратурой обвинения Хантеру Байдену по трем правонарушениям, связанным с владением оружием. Сыну американского президента может грозить до 25 лет тюремного заключения. 

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США
© Информационное агентство ТАСС
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