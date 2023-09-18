Хантер Байден подал иск против Налогового управления США за нарушение приватности

По данным Associated Press, сын американского президента считает, что двое сотрудников управления нарушили его право на неприкосновенность частной жизни, когда обнародовали его налоговую информацию

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, подал иск в отношении Налогового управления США за нарушение права на неприкосновенность частной жизни, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, сын американского президента считает, что двое сотрудников Налогового управления США нарушили его право на неприкосновенность частной жизни, когда обнародовали его налоговую информацию. В иске утверждается, что федеральная защита осведомителей не допускает обнародования личных налоговых данных во время слушаний в Конгрессе.

Большое жюри суда в штате Делавэр утвердило выдвинутые американской прокуратурой обвинения Хантеру Байдену по трем правонарушениям, связанным с владением оружием. Сыну американского президента может грозить до 25 лет тюремного заключения.