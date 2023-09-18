Источник сообщил о возможных контактах США и Ирана по ядерной сделке на Генассамблее ООН

Источник не исключил, что контакты могут проходить в закрытом формате, без объявления о них

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Контакты между США и Ираном по ядерной сделке могут состояться уже на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе. Об этом ТАСС сообщил источник во всемирной организации.

"В Генассамблее участвует большая американская делегация, прибывает иранская делегация по главе с президентом Эбрахимом Раиси. Площадка и возможности для контактов есть, ранее стороны ее уже использовали", - сказал собеседник.

Источник не исключил, что контакты могут проходить в закрытом формате, без объявления о них.

Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи заявил о запланированном на понедельник, 18 сентября, обмене заключенными между Ираном и США. Он уточнил, что стороны освободят по пять заключенных. По его словам, двое из освобожденных в США граждан Ирана вернутся в исламскую республику, двое других останутся в США, еще один отправится в третью страну. В обмен Тегеран передаст американской стороне пять граждан США, содержащихся в тюрьмах Ирана. ЦБ Ирана также подтвердил получение около $6 млрд в рамках обмена заключенными с США.

СМИ США рассматривают обмен как предварительный этап возобновления переговоров по ядерной сделке, замороженных год назад.