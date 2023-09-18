18 сентября, 13:52

СМИ: в Финляндии арестовали бизнесмена по подозрению в нарушении антироссийских санкций

По данным телерадиоканала Yle, гражданин Франции Габриэль Темин не был согласен с арестом и отрицает свою вину

СТОКГОЛЬМ, 18 сентября. /ТАСС/. Предприниматель, подозреваемый в нарушении антироссийских санкций, был взят под стражу в Финляндии. Об этом сообщил финский телерадиоканал Yle.

По его информации, гражданин Франции Габриэль Темин, с 1991 года имеющий постоянный адрес проживания в Финляндии, был заключен под стражу Уездным судом Восточной Уусимаа. Его подозревают в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами, сообщает телерадиокомпания. Темин не был согласен с арестом и отрицает свою вину.

Как утверждает Yle со ссылкой на информацию Минфина США, возглавляемые предпринимателем компании Luminor и Siberica поставляли в Россию зарубежную электронную продукцию. 

Теги:
ФинляндияРоссияФранция
© Информационное агентство ТАСС
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