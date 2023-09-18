Франция задействует до 30 000 полицейских и жандармов для охраны Папы Римского и Карла III

По мнению источника во французской полиции, "на кону будет стоять репутация Франции и президента на международной арене"

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. До 30 тыс. полицейских и жандармов будет задействовано во Франции со среды, 20 сентября, для обеспечения безопасности в ходе визитов короля Великобритании Карла III и Папы Римского Франциска. Об этом сообщает газета Le Parisien.

"Это будет краш-тест в натуральную величину для всех", - заявил изданию неназванный источник во французской полиции. По его мнению, "на кону будет стоять репутация Франции и президента на международной арене". Он охарактеризовал грядущую неделю как адскую, напомнив, что, помимо визита короля с женой Камиллой и Папы Римского, правоохранительным органам приходится также следить за безопасностью на спортивных мероприятиях, включая Чемпионат мира по регби, а также за различными демонстрациями.

Издание утверждает, что всех сотрудников полиции и жандармерии вернули из отпусков и с курсов повышения квалификации, "чтобы они были на 100% доступны" в случае необходимости. В среду, когда прибудет Карл III, МВД Франции задействует 8 тыс. сотрудников правоохранительных органов. После отмены визита монарха весной 2023 года из-за массовых протестов против пенсионной реформы власти намерены обеспечить безопасность его визита на высшем уровне.

Ожидается, что король с женой после памятной церемонии под Триумфальной аркой в Париже вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит пройдут по Елисейским полям. Помимо французских сотрудников правоохранительных органов, в толпе будут и представители британских служб безопасности. После торжественного приема в Версале высоких гостей ждет путешествие в Бордо, откуда в пятницу король вернется в Соединенное Королевство. Как отмечает издание, за время визита Карла III количество задействованных правоохранителей вырастет с 8 тыс. в среду до 12 тыс. в пятницу.

В субботу 5 тыс. служащих, включая снайперов на крышах, а также операторов беспилотников, задействуют для встречи и сопровождения Папы Римского в Марселе, где примет участие в завершении "Средиземноморских встреч" католических епископов и проведет мессу на стадионе "Велодром". Безопасность также будет обеспечиваться с моря и в воздухе - последнее будет возложено на ВКС республики.

Параллельно с этим в Париже и других городах страны будут проходить демонстрации против полицейского насилия, которые могут обернуться беспорядками. Всего в этот день на различных мероприятиях будет задействовано до 30 тыс. сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности.