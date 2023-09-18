СвДП предложила создать платежную карту для просителей убежища в ФРГ

Партия также предупредила, что сплоченность общества может быть нарушена, если не удастся более справедливо распределить тех, кто нуждается в защите, по всей Европе

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую коалицию "Светофор", предложила создать для просителей убежища платежную карту, с помощью которой они смогут удовлетворять свои повседневные потребности. При наличии возможности снятия денег, денежные переводы в страны происхождения будут невозможны, говорится в решении, принятом президиумом партии.

"Это устранило бы существенный стимул для вхождения в социальные системы", - говорится в документе СвДП. В то же время партия призывает федеральные земли и муниципалитеты стараться помогать беженцам, у которых мало шансов остаться, в натуральной форме, а не деньгами. Например, вместо того чтобы переводить деньги на автобусные и железнодорожные билеты или на мобильный телефон, можно было бы предоставить билеты или предоплаченные карты напрямую.

Вместе с тем СвДП повторила свое предложение объявить Марокко, Тунис и Алжир так называемыми безопасными странами происхождения, чтобы ускорить процедуры предоставления убежища гражданам этих североафриканских государств. Однако "зеленые" уже несколько раз отклоняли это предложение.

Партия предупредила, что сплоченность общества может быть нарушена, если не удастся более справедливо распределить тех, кто нуждается в защите, по всей Европе. В то же время СвДП призвала ускорить реализацию уже принятых планов по облегчению трудовой миграции. Чтобы ускорить выдачу виз квалифицированным работникам, необходимо быстро создать дополнительные мощности в представительствах Германии за рубежом.

Ранее газета Welt со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев сообщила, что количество ходатайств о предоставлении убежища в Германии выросло на 77% в первые восемь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 204 461. В августе в ФРГ было подано 27 738 заявлений о предоставлении убежища, что на 17% больше, чем в предыдущем месяце. В основном просителями были выходцы из Сирии (61 500 - на 81% больше, чем в 2022 году), Афганистана (35 800, рост на 81%) и Турции (28 700 - рост на 209%). В истории ФРГ число просителей убежища было выше, чем в текущем году, только в разгар миграционного кризиса 2015/2016 годов и во время Югославских войн в 1992 и 1993 годах.