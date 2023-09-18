Reuters: в Ираке в результате атаки на аэропорт погибли не менее шести человек

По данным агентства, удар был нанесен по военному аэродрому Арбат

ТАСС, 18 сентября. По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения на аэропорт в провинции Сулеймания на северо-востоке Ирака. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его информации, удар был нанесен по военному аэродрому Арбат к юго-востоку от административного центра провинции - города Сулеймания.

В свою очередь, иракский портал Shafaq News приводит информацию, что нападение было совершено не на военный аэродром, а на аэропорт сельскохозяйственного предприятия. Атака была произведена с помощью БПЛА. После сообщений о наличии жертв и пострадавших на место происшествия были направлены 10 автомобилей скорой помощи. Информации о точном количестве погибших и раненых портал не приводит.