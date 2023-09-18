Шольц назвал вступление ФРГ и ГДР в ООН важным шагом на пути объединения страны

Канцлер Германии отметил, что это событие стало "особенным моментом в послевоенной истории"

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Федеративной Республики Германия и тогдашней Германской Демократической Республики в Организацию Объединенных Наций 50 лет назад стало важным шагом на пути к объединению страны в 1990 году.

"Это присоединение [к ООН] стало совершенно особенным моментом в послевоенной истории", - сказал Шольц в кулуарах недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это, по словам канцлера ФРГ, был "один из решающих моментов", который способствовал тому, что "в конце концов в Европе сложилась структура, в которой единство Германии стало возможным". И за него, как подчеркнул канцлер, "боролись граждане Восточной Германии". "Вот почему для меня важно присутствовать здесь сегодня и обсуждать эту годовщину в течение всей недели, чтобы Генеральная Ассамблея также думала об этом событии", - констатировал глава правительства ФРГ.

ФРГ и тогдашняя ГДР стали частью всемирной организации ровно 50 лет назад. Вечером в штаб-квартире ООН запланирован праздничный прием с участием сотен гостей.

День германского единства отмечается 3 октября, является национальным праздником и нерабочим днем. В этот день в 1990 году восточная часть Берлина и пять земель бывшей ГДР - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германия. Их стали называть "новыми" землями.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября. В 2023 году президент США Джо Байден будет единственным из лидеров "большой пятерки", кто посетит ГА ООН. Лидеры России, Великобритании, Китая, Франции в этом году посещать Нью-Йорк не планируют. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 сентября примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в рамках 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.