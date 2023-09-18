В Дохе приземлился самолет с пятью гражданами США, освобожденными из иранской тюрьмы

По сведениям телеканала Al Jazeera, американских граждан сопровождает посол Катара в Иране Мухаммед бен Хамад аль-Хаджри

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Самолет с пятью гражданами США, освобожденными иранскими властями в рамках соглашения об обмене заключенными, приземлился в международном аэропорту Дохи. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Американских граждан сопровождает посол Катара в Иране Мухаммед бен Хамад аль-Хаджри. На борту также находятся двое членов семей бывших заключенных, которым, как утверждает администрация США, было запрещено покидать исламскую республику.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил о запланированном на понедельник, 18 сентября, обмене заключенными между Вашингтоном и Тегераном в формате "пять на пять". По его словам, двое из освобожденных в США граждан Ирана вернутся в исламскую республику, двое других останутся в США, еще один отправится в третью страну. По данным иранского телеканала PressTV, двое заключенных с двойным гражданством, арестованных в США, уже находятся в Дохе.

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон договорились об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за санкций.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Минфина США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.