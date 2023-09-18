AFP: в Республике Конго возник дефицит бытового газа, широко используемого населением

По данным агентства, причиной стали технические проблемы на крупнейшем комплексе по его добыче Нкосса

ПРЕТОРИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Острая нехватка бытового газа сложилась на внутреннем рынке Республики Конго (РК) в результате технических проблем, возникших на крупнейшем в африканской стране комплексе по его добыче. Об этом сообщило агентство AFP.

Дефицит бутана, который широко используется в домашних хозяйствах РК, возник около трех недель назад, отмечает оно. По словам представителя Министерства углеводородов, причиной нехватки стали технические трудности в обслуживании объектов на газовом месторождении Нкосса. В результате правительство вынуждено принимать экстренные меры с тем, чтобы обеспечить импорт бытового газа в необходимых объемах.

Между тем в РК продолжается рост цен на бытовой газ, люди также пытаются экономить его. Дефицит газа привел и к росту в РК внутренних цен на уголь, который также используется в домохозяйствах.