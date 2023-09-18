В Баку потребовали немедленного разоружения и роспуска армянских сил в Карабахе

Азербайджан также требует роспуска военных и правительственных структур самопровозглашенной республики, в таком случае к ее представителям может быть применена амнистия

БАКУ, 18 сентября. /ТАСС/. Азербайджан требует немедленного разоружения армянских вооруженных сил в Карабахе и роспуска военных и правительственных структур самопровозглашенной республики, в таком случае к ее представителям может быть применена амнистия. Об этом было заявлено на состоявшемся в МИД республики брифинге для аккредитованного в стране дипломатического корпуса, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, брифинг прошел с участием помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, представителя главы государства по особым поручениям Эльчина Амирбекова и замминистра иностранных дел Фариза Рзаева.

"Азербайджан требует немедленного вывода армянских военнослужащих, роспуска военных и так называемых правительственных структур находящегося в подчинении Еревана режима и разоружения незаконно находящихся на азербайджанских территориях Вооруженных сил Армении. В таком случае к "представителям" незаконного режима может быть применена амнистия", - говорится в сообщении, в котором приведены основные тезисы прозвучавших на брифинге заявлений.

Кроме того, Баку потребовал от Еревана "остановить наращивание деятельности по военному строительству, отказаться от реваншистских планов, прекратить нарушать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и перестать поддерживать сепаратизм и терроризм в Карабахском регионе".

На брифинге отмечено, что Азербайджан заинтересован в урегулировании ситуации и доказал это искренней деятельностью со всеми сторонами, предложившими посредничество. При этом подчеркнуто, что "армянская сторона во всех случаях без исключения под различными предлогами нарушила достигнутые договоренности". "Единственной причиной этого было стремление затянуть ситуацию, усилить напряженность и в итоге сорвать процесс нормализации", - считают в МИД.

В Баку вновь заявили, что армянская сторона открыто возводит укрепления и концентрирует личный состав и военную технику как вдоль неделимитированной границы между Азербайджаном и Арменией, так и в Карабахе "для очередной военной атаки".