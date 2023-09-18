США и Южная Корея заявили, что будут укреплять военный альянс в ответ на шаги КНДР

США подтвердили приверженность защищать Республику Корея с применением "всего спектра американских военных средств, включая ядерные, обычные и противоракетные", говорится в совместном заявлении двух стран

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Республика Корея намерены укреплять двухсторонний военный альянс и трехстороннее взаимодействие с Японией, в том числе предполагающее проведение совместных учений, в ответ на шаги КНДР. Об этом говорится в совместном письменном заявлении министерств обороны США и Южной Кореи, принятом по итогам очередного раунда интегрированного военного диалога.

Как уточняется в документе, консультации прошли в Сеуле. Участие в них приняли также сотрудники внешнеполитических ведомств двух стран. "Они (участники встреч - прим. ТАСС) пообещали продолжать укреплять совместную расстановку сил и средств и потенциалов, чтобы защищать Республику Корея и сдерживать конфликт на полуострове", - отмечается в заявлении. По свидетельству его авторов, встретившиеся в Сеуле должностные лица США и Южной Кореи "взяли обязательство отвечать на провокации КНДР, подрывающие региональные мир и стабильность, посредством тесных и скоординированных двухсторонних действий, которые демонстрируют силу альянса". Кроме того, они условились расширять совместные военные учения, модернизировать вооружения альянса, развивать сотрудничество в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ВПК, подчеркивается в документе.

Наконец, сообщается в нем, стороны обсудили ход взаимодействия с Японией, чтобы создать к концу года механизм обмена информацией в режиме реального времени об "угрозах со стороны КНДР", а также подготовить "многолетний план проведения трехсторонних [военных] учений".

В заявлении также указывается, что США подтвердили приверженность защищать Республику Корея с применением "всего спектра американских военных средств, включая ядерные, обычные и противоракетные". Возможное нападение со стороны Пхеньяна на США или их союзников с применением ядерного оружия привело бы к уничтожению Вашингтоном нынешнего госстроя в КНДР, утверждается в документе.