Франция отказалась принимать решение по принуждению о будущем своего посла в Нигере

Как заявила министр иностранных дел республики Катрин Колонна, Париж сохранит присутствие дипломата Сильвена Итте а африканском государстве

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Франции сохранят присутствие своего посла в Нигере Сильвена Итте, несмотря на требования новых властей страны, и не будут по принуждению со стороны мятежников принимать решение о его будущем. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции перед открытием заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"С нашим послом все хорошо, я повторяю, он в безопасности. Нынешняя ситуация не имеет оправданий и неприемлема. Наш посол был аккредитован легитимными властями Нигера, он на своем посту и останется на нем столько, сколько мы пожелаем. Мы не собираемся признавать решения властей, которые не имеют никакой легитимности. Мы постоянно следим за развитием ситуации и условий безопасности, но решение не будет приниматься по принуждению", - заявила она.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Мятежники держат Базума под охраной в его резиденции.

25 августа военные заявили, что французский посол и его жена должны покинуть Нигер в течение 48 часов. Дипломаты отказались подчиниться и остались в здании дипломатического представительства в Ниамее. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман (согласие на прием посла) выдают исключительно законные власти Нигера. 2 сентября столичный суд постановил выслать лишенного аккредитации посла Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с утверждением, что французского посла в Ниамее и весь персонал посольства фактически "взяли в заложники". По его словам, мятежники блокируют поставки продовольствия в здание диппредставительства, из-за чего дипломатам пришлось перейти на военные пайки. На вопрос журналистов о планах эвакуации президент ответил, что сотрудники посольства остаются в Нигере, "потому что Франция поддерживает демократию", и пообещал "сделать все, о чем договорится с законно избранным президентом Мохамедом Базумом".