В Китае заявили о приверженности Пекина и Москвы независимой внешней политике

По словам главы китайского МИД, отношения двух стран играют особую роль в поддержании мировой стабильности

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пекин и Москва осуществляют независимую внешнюю политику, их сотрудничество не направлено против других стран. Об этом заявил Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И в начале переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Китай и Россия проводят независимую внешнюю политику. Наше сотрудничество не направлено против кого-либо, и оно не подвергается влиянию других стран", - заявил Ван И.

По словам китайского дипломата, отношения двух стран характеризуются "вечной дружбой", "всесторонней стратегической координацией" и "взаимовыгодным сотрудничеством". Связи России и Китая "приносят существенную пользу народам двух стран", добавил он.

Китай и Россия особенно ответственны за дело поддержания глобальной стабильности, отметил Ван И.

"Вместе с тем Китай и Россия как ведущие мировые державы и постоянные члены Совбеза ООН несут особую ответственность в деле поддержания глобальной стратегической стабильности и мирового развития", - сказал он.

Китай готов работать с Россией над формированием многополярного мира и становлением более справедливого миропорядка, заявил Ван И.

"Китай готов вместе с российскими партнерами, как и прежде, твердо стоять на страже многосторонних начал и формирования многополярного мира, способствовать становлению более справедливого мироустройства", - отметил дипломат.

Ван И 18 - 21 сентября находится с визитом в России. Китайский дипломат примет участие в 18-м раунде Российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.