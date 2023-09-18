Глава МИД Германии подчеркнула необходимость модернизации ООН

По словам Анналены Бербок, всемирная организация не отражает современные реалии

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ООН нуждается в модернизации, поскольку всемирная организация не отражает современные реалии. Свою точку зрения она высказала журналистам в Нью-Йорке.

"Организация Объединенных Наций отражает мир прошлого века, а не мир века текущего. Вот почему существует необходимость в модернизации ООН, где различные проблемы, волнующие сегодня мир, играют еще большую роль", - сказала Бербок. Она отметила, что всемирная организация требует реформирования еще и потому, что позиции стран Азии, Африки и Латинской Америки не учитываются не только в Совете Безопасности, но и в других органах в свете той роли, какую они играют сегодня.

"Германия, как страна, которая осознает свою особую ответственность перед Организацией Объединенных Наций, привержена модернизации ООН", - констатировала глава внешнеполитического ведомства ФРГ, добавив, что особенно это актуально сейчас. Бербок заметила, что ФРГ работает с такими странами, как Бразилия, Индия и Япония, над реформой Совета Безопасности. Германия, по ее словам, будет стремиться включить в повестку недели высокого уровня сессии ГА ООН такие вопросы, как борьба с климатическими изменениями, состояние здравоохранения и продовольственная безопасность.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября. В этом году президент США Джо Байден будет единственным из лидеров "большой пятерки", кто посетит ГА ООН. Лидеры России, Великобритании, Китая, Франции в этом году посещать Нью-Йорк не планируют. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 сентября примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в рамках 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.