Байден призвал граждан США избегать поездок в Иран ввиду "серьезных рисков"

Американский лидер добавил, что в этой стране американцам якобы может грозить "похищение, произвольный арест и задержание"

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призвал американских граждан избегать поездок в Иран, объяснив это "серьезными рисками".

"В то время как мы приветствуем дома наших граждан (вернувшихся из Ирана в рамках обмена заключенными - прим. ТАСС), я вновь напоминаю всем американцам о серьезных рисках, с которыми сопряжены поездки в Иран. Владельцам американских паспортов не следует ездить туда". Американский лидер добавил, что в Иране американским гражданам якобы может грозить "похищение, произвольный арест и задержание".

Ранее Тегеран и Вашингтон договорились об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за санкций.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Минфина США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.