В США указали на готовность к любым шагам против Ирана

Вместе с тем Вашингтон исходит из того, что дипломатия - лучший путь решения ядерной проблемы, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. США готовы к любым необходимым шагам против Ирана, но исходят из того, что дипломатия - лучший путь решения ядерной проблемы. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы по-прежнему готовы к любым необходимым шагам в связи с действиями Ирана по целому ряду вопросов, вызывающими серьезные возражения, в том числе со стороны многих других стран", - заявил Блинкен. "В то же время по ряду тем, вызывающих обеспокоенность, таких как ядерная программа Ирана, мы продолжаем считать дипломатию лучшим способом достичь устойчивых результатов, как этого удалось добиться ранее с иранской ядерной сделкой. Мы продолжим искать возможности для этого", - указал госсекретарь США.