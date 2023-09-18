Ван И заявил о сохранении положительной динамики в отношениях России и Китая

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР отметил, что этому способствует стратегическое руководство глав двух государств

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие Москвы и Пекина под руководством президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина активно развивается. Об этом заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), министр иностранных дел Ван И в начале переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Под стратегическим руководством глав двух государств отношения между Китаем и Россией продолжают сохранять положительную динамику развития", - отметил Ван И.

Всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях постоянно углубляются, активизируются контакты между гражданами двух стран, добавил китайский министр.

Ван И 18-21 сентября находится с визитом в России. Китайский дипломат примет участие в 18-м раунде Российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.