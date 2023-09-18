Шольц выступил за активизацию усилий для реализации Целей устойчивого развития ООН

Канцлер Германии отметил, что прогресс в их достижении существенно замедлился на фоне последних событий на международной арене

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны мира приложить больше усилий для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, поскольку прогресс в их достижении существенно замедлился на фоне последних событий на международной арене. Свою точку зрения он высказал в Нью-Йорке, где примет участие в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы видим, что прогресс, которого мы хотели для всего мира в борьбе с бедностью и в целях лучшего сосуществования, замедлился, что мы не достигли такого количества улучшений, как нам хотелось бы", - сказал Шольц. "Однако для нас это повод, прежде всего, позаботиться о том, чтобы мы также достигли этого необходимого прогресса", - добавил глава правительства ФРГ.

В то же время он подчеркнул, что страны Глобального Юга в Африке, Азии и Южной Америке ожидают поддержки со стороны экономически развитых стран. "Германия взяла на себя обязательства по этому вопросу и подает здесь пример", - пояснил Шольц. "Это то, что мы будем делать и дальше", - резюмировал он.

Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на саммите, посвященном ЦУР, отметил, что Цели устойчивого развития ООН выполняются только на 15%. По его словам, необходима поддержка механизма предоставления развивающимся странам не менее $500 млрд в год, а также механизма списания долгов. В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит несколько целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит показатели, которые должны быть достигнуты в течение последующих 15 лет.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября. В 2023 году президент США Джо Байден будет единственным из лидеров "большой пятерки", кто посетит ГА ООН. Лидеры России, Великобритании, Китая, Франции в этом году посещать Нью-Йорк не планируют. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 сентября примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в рамках 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.