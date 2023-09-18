Казахстан и Китай подписали меморандумы о сотрудничестве министерств культуры

Стороны также обсудили перспективы установления деловых контактов между подведомственными организациями Министерства культуры и информации Казахстана и Государственного комитета по делам национальностей КНР

АСТАНА, 18 сентября. /ТАСС/. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством культуры и информации Казахстана и Государственным комитетом по делам национальностей КНР подписали в Астане главы этих ведомств Аида Балаева и Пань Юэ. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства.

"Стороны, обсудив перспективы наращивания сотрудничества в сфере регулирования межэтнических отношений, выразили нацеленность на развитие двухсторонних контактов, а также подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Государственным комитетом по делам национальностей КНР", - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили межведомственное сотрудничество, а также перспективы установления деловых контактов между подведомственными организациями двух госорганов, добавили в пресс-службе.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая проживает 1,6 млн этнических казахов, граждан КНР. Ранее международные правозащитные организации сообщали о притеснениях этнических казахов в Китае. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что многие подобные сообщения "не соответствуют действительности", указав в 2019, что идет "намеренное нагнетание" вокруг этой темы.