Токаев пригласил президента Венгрии посетить Казахстан

Президент Казахстана сообщил, что в ноябре республика проведет 10-й саммит Организации тюркских государств

АСТАНА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Нью-Йорк на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с президентом Венгрии Каталин Новак и пригласил ее посетить республику. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

В ходе встречи Токаев сообщил, что в ноябре 2023 года Казахстан проведет 10-й саммит Организации тюркских государств, в котором, как ожидается, примет участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Я хотел бы отметить, что мы поддерживаем тесное сотрудничество с Венгрией. У нас очень надежные традиционные связи и отношения. Мы ценим то, чего достигли сейчас в нашем двустороннем сотрудничестве. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить вас посетить Казахстан", - сказал Токаев, обращаясь к Новак.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Токаев сообщил, что в целях укрепления связей между странами одну из улиц Астаны назовут в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи.

"Президенты отметили важность принятия совместных мер для увеличения взаимного товарооборота между странами, а также для активизации двусторонних механизмов сотрудничества. Стороны обменялись мнениями по вопросам международного характера, в том числе по совершенствованию работы многосторонних институтов для обеспечения глобальной стабильности и устойчивого развития", - заключили в пресс-службе.