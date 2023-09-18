Президент Кубы призвал способствовать финансовой помощи странам Юга

Мигель Диас-Канель также призвал "развитые государства выполнять обязательства, которые пока что не реализованы в контексте официальной помощи в целях развития"

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно создать благоприятные условия для оказания финансовой помощи странам Юга, которые находятся в трудном экономическом положении. Соответствующее заявление в понедельник сделал президент Кубы Мигель Диас-Канель на саммите, посвященном целям устойчивого развития, представляя "Группу 77 плюс Китай", председателем которой республика является в этом году.

"25% стран Юга сегодня направляют основную часть своего государственного бюджета на обслуживание долга. Понимая это капиталистическое положение дел, которое тормозит развитие этих государств, необходимо сделать все для того, чтобы улучшить условия и изменить принципы финансирования для Юга, - сказал глава государства. - Это позволит в значительной степени увеличить объемы финансирования, которые пойдут на долговременное развитие, и направить финансовые потоки на достижение целей устойчивого развития. Мы также призываем развитые государства выполнять обязательства, которые пока что не реализованы в контексте официальной помощи в целях развития".

Решение о создании Группы 77 было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. Сейчас это крупнейшая организация развивающихся стран, она действует в рамках ООН и объединяет 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение последующих 15 лет.