Spiegel: посла Германии в КНР вызвали в МИД Китая

Это связано с высказываниями Бербок о Си Цзиньпине, передает издание

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии в КНР Патрисию Флор в связи с высказыванием главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок, в котором она назвала "диктатором" председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя МИД ФРГ.

По его информации, посол Германии в Китае была вызвана в МИД КНР в воскресенье. Это произошло после того, как Бербок дала интервью американскому телеканалу Fox News.

Ранее официальный председатель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай направил Германии протест из-за высказывания Бербок, в котором она назвала "диктатором" председателя КНР Си Цзиньпина. "Китай осуждает и отвергает высказывания немецкой стороны, которые являются безответственными, противоречат фактам, нарушают дипломатический протокол и являются политической провокацией. Китай уже направил протест по дипломатическим каналам", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Сама глава МИД ФРГ сдержанно отреагировала на данную информацию, сказав лишь, что "приняла это к сведению".

15 сентября Бербок в интервью телеканалу Fox News на вопрос ведущего об исходе украинского кризиса заявила, что западные страны будут поддерживать киевские власти "столько, сколько потребуется", и выразила мнение, что если Россия одержит победу, то "это даст сигнал таким диктаторам как Си [Цзиньпин]". При этом глава германского внешнеполитического ведомства не пояснила, какой, по ее мнению, сигнал даст победа России китайскому лидеру.