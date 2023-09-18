Блинкен: Байден готов делать шаги, нужные для обменов заключенными с другими странами

Президент демонстрирует готовность принимать трудные и сложные решения, заявил глава внешнеполитического ведомства США

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готов принимать трудные решения, необходимые для возвращения на родину американских граждан из других стран в рамках обменов заключенными. С таким заверением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с проведением Тегераном и Вашингтоном обмена заключенными.

"Наконец, позвольте мне сказать, что в ходе всех этих усилий, в ходе работы, направленной на возвращение на родину столь значительного числа других американцев, президент Байден демонстрирует готовность принимать трудные и сложные решения", - заявил глава внешнеполитического ведомства США в Нью-Йорке, где он принимает участие в мероприятиях по линии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"У меня нет приоритета выше, у президента нет приоритета выше, чем обеспечение того, что незаконно задержанные где бы то ни было американцы могут вернуться домой. И мы продолжим эту работу в предстоящие дни", - подчеркнул Блинкен.

Он также вновь предупредил, что Соединенные Штаты собираются принимать меры против тех стран, которые, по мнению Вашингтона, занимаются необоснованным задержанием американских граждан. "Мы будем работать каждый день, делать шаги, чтобы все сильнее и сильнее осложнять эту практику, все сильнее превращать это в бремя для тех стран, которые занимаются ею. И вы увидите в предстоящие дни здесь, в Нью-Йорке, в ООН, наши усилия, работу с другими государствами, чтобы добиться именно этого", - сказал госсекретарь, не вдаваясь в детали.