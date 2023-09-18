Президент Чехии заявил, что реализация ЦУР ООН затруднена конфликтом на Украине

Петр Павел признал, что конфликт стал причиной человеческих жертв, "масштабного продовольственного и энергетического кризиса"

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел заявил на саммите, посвященном целям устойчивого развития (ЦУР) ООН, что реализация соответствующей программы затруднена из-за конфликта на Украине.

"К сожалению, путь к реализации ЦУР очень затруднен. После пандемии коронавируса мы в данный момент противостоим катастрофическим последствиям <...> конфликта на Украине", - сказал Павел. Он сосредоточил внимание присутствующих именно на этом конфликте.

Чешский лидер признал, что конфликт на Украине стал причиной человеческих жертв, "масштабного продовольственного и энергетического кризиса" и "прямо воздействует на реализацию ЦУР не только в наиболее уязвимых регионах, но и в общемировом масштабе". Он также сообщил, что Чехия в период с 2024 года по 2027 год направит четыре миллиона долларов на реализацию проводимых по линии ООН программ по борьбе с климатическими изменениями.