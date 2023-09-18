Зеленский исключил уступки, ЕС готовит новые санкции против РФ. События вокруг Украины

Российские войска в рамках спецоперации высокоточным оружием большой дальности поразили места хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном, сообщили в Минобороны РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил возможность уступки части территорий в обмен на прекращение текущего конфликта. Одновременно он признал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) "не очень быстрое".

Евросоюз может уже в первой половине октября представить 12-й пакет санкций против РФ, сообщило агентство Bloomberg.

Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска нанесли ночью удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - добавили в военном ведомстве.

За прошедшие сутки российские войска успешно отразили 6 атак ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях, а также продолжали наносить удары по позициям противника на запорожском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях. Потери ВСУ превысили 640 военнослужащих. Уничтожено более 10 единиц бронетехники, а также различные артиллерийские вооружения противника, включая системы и самоходные установки производства Польши и США.

ВСУ минувшей ночью столкнулись с "беспрецедентным количеством" российской авиации в воздушном пространстве, заявил представитель командования украинских Воздушных сил Юрий Игнат. "Сегодня несколько десятков бортов нетипично именно в ночное время находились в воздушном пространстве. <...> Активность авиации была высокой", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Зеленский против уступок

Президент Украины заявил, что конфликт на Украине не будет окончен путем уступки части территорий. "Нет. Это наша территория", - сказал он в интервью американской телекомпании СBS.

Зеленский признал, что ВСУ находятся в сложной ситуации, а темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительные. "Это сложная ситуация. Я буду с вами полностью честен <...>. [Контрнаступление] не очень быстрое", - сказал он.

При этом украинский президент утверждал, что контрнаступление продолжится в неблагоприятных погодных условиях. "Нам нужно <...> двигаться вперед. <...> Забудьте о погоде и тому подобном", - заявил он.

Новые санкции ЕС

Евросоюз готов начать обсуждение 12-го по счету пакета санкций в отношении России, который может быть представлен уже в первой половине октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, новый пакет санкций может включать запрет на импорт алмазов из РФ. Кроме того, некоторые страны ЕС призывают ввести ограничения в отношении ядерного сектора России, российского СПГ и IT-сектора.

Единый публичный государственный реестр санкций начал свою работу в соответствии с законом, принятым Верховной радой в июле, сообщили в Фонде государственного имущества Украины. По данным его пресс-службы, в реестр уже внесена информация о 136 подсанкционных активах, в ближайшее время будут добавлены сведения еще о 500 активах. Данные об "арестованных активах россиян и коллаборантов" публикуются на специальном сайте, предполагается, что в дальнейшем частные инвесторы смогут купить или арендовать арестованное имущество с помощью системы госзакупок Prozorro.

Украинское зерно

Киев начинает процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября, сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка европейскому изданию газеты Politico. По его словам, Киев будет вынужден реагировать на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши. Чиновник также охарактеризовал действия Венгрии, расширившей торговое эмбарго на 25 позиций украинской аграрной продукции, в том числе мясо, как "политическое заявление" о блокировании торговли с Украиной и "игнорирование Брюсселя".

Венгрия, Польша и Словакия в ответ на угрозы Киева пожаловаться в ВТО решили прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок украинских зерновых, сообщило Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на источники в ЕС.

Сельхозпроизводители Болгарии, власти которой решили не продлевать запрет на импорт украинского зерна, начали массовые акции протеста: на дороги страны вышла тяжелая техника - тракторы, комбайны и другие машины - и по меньшей мере на один час блокировала дорожное движение в 47 точках в разных районах страны. Участники протестов настаивают на запрете экспорта сельхозпродукции с Украины и обещают проводить акций вплоть до удовлетворения их требований.

Оружие для Киева

Власти США по-прежнему продолжают дискуссию по поводу возможной поставки на Украину тактических баллистических ракет ATACMS, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, президент США Джо Байден настаивает "на межведомственном взаимодействии, чтобы Минобороны и Госдепартамент в рамках [обсуждения] в Совете национальной безопасности рассмотрели возможность [отправки] ATACMS".

При этом Кирби утверждал, будто Вашингтон "не подталкивает и не призывает Украину к атакам внутри России". "Мы ясно дали понять, что мы не хотим видеть, как поставленное США оружие используется для ударов по территории России", - сказал чиновник. Он добавил, что "конечное решение" по поводу того, куда наносить удары, принимается президентом Украины как верховным главнокомандующим ВСУ.

Деньги на войну

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов выразил опасение, что длительные боевые действия могут истощить не только украинские, но и западные ресурсы, от которых полностью зависит Киев.

"Пока еще абсолютно не решено, как долго Запад сможет обеспечивать нас достаточными ресурсами", - сказал он в интервью The Economist.

Отметив, что Украина "зависит от внешних игроков", тогда как Россия "во многом зависит от себя самой", Буданов заявил, что пока у западных партнеров нет оснований отказывать Киеву в поддержке: "Склады в западных странах не совсем пусты. Не важно, что кто-то говорит. Мы как разведывательное управление можем видеть это очень ясно".

Киев пытается изыскать дополнительные денежные средства для продолжения боевых действий путем продажи украинских государственных облигаций и помощи финансовых посредников, сообщила газета The Wall Street Journal. Согласно публикации, Киев продает корпорациям и частным лицам военные облигации и реструктуризирует долги за счет других стран.

Отставки в Минобороны

Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства, сообщил представитель кабмина в парламенте. По его словам, в отставку отправлены заместители министра Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов и Андрей Шевченко. Также уволен госсекретарь Минобороны Константин Ващенко. На данный момент свою должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк.

Увольнение чиновников состоялось вслед за тем, как на фоне коррупционного скандала был отправлен в отставку министр обороны Алексей Резников, которого сменил Рустем Умеров.

По мнению депутата украинского парламента Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), увольнение заместителей министра обороны приурочено к скорому визиту Зеленского в США. "Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем", - написал депутат в своем Telegram-канале.