В Польше заявили, что Киев может вступить в ЕС при механизме защиты от зерна с Украины

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус пояснил, что ЕС должен создать механизмы для того, чтобы украинское сельское хозяйство не угрожало аграрно-промышленному комплексу европейских стран

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Вступление Украины в Европейский союз должно зависеть от создания механизмов защиты европейского рынка от угроз, которые представляет собой украинское зерно. Об этом заявил на брифинге по итогам встречи министров сельского хозяйства ЕС глава польского профильного ведомства Роберт Телус.

"Украина хочет вступить в Евросоюз. Это хорошо. Но она должна соответствовать определенным критериям, выполнить определенные условия", - сказал он, пояснив, что ЕС должен создать механизмы для того, чтобы украинское сельское хозяйство не угрожало аграрно-промышленному комплексу европейских стран.

По словам министра, Польша крайне обеспокоена и разочарована тем, что ЕС не стремится создавать такие защитные механизмы на будущее.

На фоне отказа ЕК продлить эмбарго на поставки зерновых с Украины после 15 сентября Братислава, Будапешт и Варшава продлили запрет на ввоз украинской аграрной продукции на национальном уровне.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что в понедельник Киев начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию против Братиславы, Будапешта и Варшавы из-за продления запрета. По словам Качки, Киев будет вынужден реагировать на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.