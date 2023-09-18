18 сентября, 16:41

Министр обороны Азербайджана обсудил военное сотрудничество с делегацией Израиля

Закир Гасанов выразил удовлетворение нынешним высоким уровнем азербайджано-израильских отношений

БАКУ, 18 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на переговорах в Баку обсудил военное сотрудничество с делегацией Министерства обороны Израиля.

"Министр обороны Азербайджана Республики генерал-полковник Закир Гасанов 18 сентября встретился с находящейся с официальным визитом в стране делегацией во главе с генеральным директором министерства обороны Израиля Эялем Замиром. На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере обороны между Азербайджаном и Израилем", - сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Гасанов выразил удовлетворение нынешним высоким уровнем азербайджано-израильских отношений, добавили в пресс-службе. 

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