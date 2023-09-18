СМИ: встреча президентов Бразилии и Украины под вопросом из-за графика Зеленского в ООН

Согласно графику украинского лидера, 21 сентября в 00:00 мск он должен будет находиться в пути из Нью-Йорка в Вашингтон

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Украины Владимира Зеленского на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке находится под угрозой срыва из-за несовпадения графика двух лидеров. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

По его информации, дата и время встречи (среда, 20 сентября, в 16:00 по местному времени, то есть четверг, 21 сентября, 00:00 мск), предложенные бразильскими дипломатами в ответ на просьбу украинской стороны, не подходят Зеленскому. В это время, согласно его графику, он должен будет находиться в пути из Нью-Йорка в Вашингтон. Непосредственно перед этим Лула да Силва должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке.

Всего, как сообщили телеканалу в МИД Бразилии, в адрес Лулы да Силвы поступило более 50 запросов на проведение двусторонних контактов.

Ранее главы государств общались только по телефону. В мае украинский и бразильский лидеры присутствовали на саммите Группы семи в Хиросиме, однако тогда им не удалось провести двустороннюю встречу: по словам Лулы да Силвы, Зеленский на нее "не явился". По признанию главы южноамериканской республики, выступление Зеленского на расширенной встрече "семерки" не изменило его позиции по ситуации на востоке Европы.

С начала президентского срока в январе 2023 года Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. Киев в свою очередь приглашает Бразилиа к взаимодействию по так называемой формуле мира Зеленского.