СМИ: кабинет Индии одобрил законопроект о резервировании 33% мест в парламенте для женщин

Этот законопроект должен быть предложен на одобрение парламента в ходе начавшейся 18 сентября сессии, передает телеканал NDTV

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Индии одобрило на закрытом заседании законопроект, предусматривающий резервирование для женщин 33% мест в нижней палате парламента (Лок сабха) и в законодательных собраниях штатов. Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники, этот законопроект должен быть предложен на одобрение парламента в ходе начавшейся в понедельник сессии.

Официально власти пока не комментируют эту информацию: правительство не стало проводить традиционный брифинг для СМИ после заседания кабинета министров.

Ранее в понедельник премьер-министр Нарендра Моди заявил, выступая на открытии специальной сессии парламента, что в ходе этой сессии будут приняты "исторические решения". Во вторник индийские парламентарии должны будут переехать в новое здание, пристроенное по распоряжению премьер-министра, где и пройдет основная часть заседаний.

Перед началом сессии многие в Индии ожидали, что из двух официальных по конституции названий страны - Индия и Бхарат - Моди предложит оставить одно, а именно вариант на хинди - "Бхарат". Однако пока премьер ничего не сказал об этом. При этом он называл страну Бхаратом и несколько раз Хиндустаном.