В правящей партии Грузии заявили о нарушении Нацбанком конституции в деле экс-генпрокурора

Как отметил председатель партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, санкции США, по сути, являются обвинением в совершении уголовного преступления, а Конституция Грузии признает презумпцию невиновности

ТБИЛИСИ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает, что Нацбанк, заморозив из-за санкций США счета бывшего генерального прокурора республики Отара Парцхаладзе, нарушил конституцию страны.

"Когда дело касается принятия какого-то решения, в результате которого в конфликт друг с другом войдут, например, внутренние регуляции Национального банка и Конституция Грузии, приоритет должен отдаваться конституции. Если Национальный банк принял такое решение, это напрямую противоречит Конституции Грузии, в частности одному из основополагающих ее принципов - презумпции невиновности", - сказал он журналистам.

Политик добавил, что санкции США, по сути, являются обвинением в совершении уголовного преступления, а Конституция Грузии признает презумпцию невиновности. Таким образом, пока вина того или иного лица не будет доказана судом, он считается невиновным.

Грузинское экономическое издание "Бизнес медиа" ранее в понедельник сообщило, что Национальный банк Грузии закрыл Парцхаладзе доступ к финансовым операциям.

Управление по контролю за иностранными активами США 14 сентября расширило санкции в отношении России. В список вошли почти 70 человек, в том числе Парцхаладзе, имеющий гражданства Грузии и России. По данным Госдепартамента США, он вел деятельность в секторе управления и консультирования в интересах Москвы. Утверждается, что сотрудник ФСБ мог содействовать получению Парцхаладзе гражданства РФ и якобы воздействовал на него, чтобы тот оказывал влияние на грузинское общество и политику в интересах России.

Парцхаладзе занимал должность генпрокурора с 7 ноября 2013 года по 30 декабря 2013 года.