В Чехии 67% опрошенных граждан поддержали членство страны страны в НАТО

Против высказались 26% жителей

ПРАГА, 18 сентября. /ТАСС/. Центр изучения общественного мнения Академии наук Чехии сообщил, что 67% населения республики поддерживают ее членство в НАТО, 26% жителей страны выражают этим недовольство. Эти данные были получены социологами в ходе опроса, проведенного среди 929 респондентов с 26 мая по 24 июля текущего года.

Поддерживают членство Чехии в НАТО прежде всего избиратели либеральных партий действующей правительственной коалиции республики. Недовольство участием страны в Североатлантическом альянсе выражают главным образом сторонники компартии и оппозиционного правоцентристского движения "Свобода и прямая демократия".

По данным социологов, поддержка членства страны в НАТО за прошедший год в Чехии уменьшалась на 6 п. п. В целесообразности существования Североатлантического альянса как гаранта международной безопасности убеждены 72% участников нового опроса, что на 11% п. п., чем весной 2022 года.